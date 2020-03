ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ: Nowoczesna siedziba Polskiego Teatru Tańca powstanie jeszcze w tym roku

Sala studyjna, zaplecze administracyjne, gabinety odnowy biologicznej - wszystko to znajdzie się w pierwszej własnej siedzibie Polskiego Teatru Tańca. Akt erekcyjny został wmurowany. Zakończenie prac nastąpi jeszcze w tym roku.

Polski Teatr Tańca to od dziesięcioleci duma Wielkopolski. Jego spektakle pokazywane w Polsce i na świecie stały się marką samą w sobie. Założony w 1973 roku przez Conrada Drzewieckiego, później kierowany przez Ewę Wycichowską, a obecnie Iwonę Pasińską, teatr dotąd nie miał własnego miejsca. Teraz to się zmieni. W minioną środę został wmurowany akt erekcyjny pod budowę siedziby Polskiego Teatru Tańca.

- Choć jest to teatr objazdowy, to takiej siedziby - swojego własnego kąta, od lat niezmiernie potrzebuje - podkreślał w trakcie uroczystości Marek Woźniak, marszałek województwa. - Obiecałem, że zakończę tę legendarną niemal już bezdomność Polskiego Teatru Tańca i dziś cieszę się, że mogłem tę obietnicę spełnić. Stare z nowym Siedziba Polskiego Teatru Tańca będzie mieściła się przy ulicy Taczaka 8 w Poznaniu. Tam znajduje się kamienica, której właścicielem jest samorząd województwa wielkopolskiego.

- Dobrze, że mieliśmy tę nieruchomość, bo to zawsze niezwykle korzystne, gdy chce się realizować inwestycję, ale trzeba pamiętać, że to kamienica zabytkowa, trzeba było także jej mieszkańcom zapewnić inne mieszkania. Samo więc przygotowanie całego przedsięwzięcia nie było takie proste. Cieszę się, że dotarliśmy do tego miejsca - podkreślał Marek Woźniak. Projekt adaptacji pięciopiętrowej XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Taczaka 8 i dobudowania do niej nowej części - sali studyjnej powstał w pracowni ARPA Jerzego Gurawskiego. Inwestycję realizuje Budopol.

- Jeśli chodzi o kamienicę, to zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków zostanie zachowana jej elewacja od strony ulicy Taczaka - informuje Wojciech Gaczek, inżynier projektu. - Wnętrze zostanie gruntowanie przebudowane. Zyska całkowicie nowe wszystkie instalacje, okładziny podłogowe i ścienne, okna oraz drzwi. W budynku zostanie zainstalowana także winda osobowa.

W kamienicy będą mieściły się pomieszczenia części administracyjnej Polskiego Teatru Tańca, zaplecze sanitarne, a także na przykład magazyny sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego, kostiumów itp. Na poddaszu zaplanowano pokoje gościnne, w których będą mogli zatrzymywać się przyjezdni artyści współpracujący z Polskim Teatrem Tańca. W budynku zaplanowano także kawiarenkę artystyczną. Od strony podwórza powstanie także zupełnie nowa sala studyjna.

- Zostanie ona dobudowana na wysokości pierwszego piętra - wyjaśnia Wojciech Gaczek. - Cała konstrukcja oparta jest na słupach. Przestrzeń, która powstanie - rodzaj zadaszonego patio -sprawdzi się jako miejsce na przykład na wystawy.

Powierzchnia sali studyjnej to 200 m kw. Została zaprojektowana jako otwarta przestrzeń pozbawiona stałych elementów takich jak scena czy widownia. To jak najbardziej świadomy zabieg. - Teatr Tańca gra na różnych scenach - wyjaśnia Wojciech Gaczek. - Chodzi o to, by można było w niej odtworzyć różne warunki, w których zespół będzie występował.

Projekt sali przewiduje wyposażenie jej w specjalną baletową podłogę amortyzującą drgania, nowoczesną instalację wentylacyjną, a także oświetleniową i nagłaśniającą. Właśnie tu poznaniacy obejrzą spektakle Polskiego Teatru Tańca. Maksymalna liczba miejsc dla publiczności to 150.

- Obecna elewacja od strony podwórza będzie ścianą szczytową sali studyjnej - mówi inżynier projektu. - To ciekawe rozwiązanie harmonijnie łączące stare z nowym.

Jak informuje, wejście dla artystów do sali studyjnej znajdzie się od strony kamienicy. Widzowie dostaną się tam zewnętrzną klatką schodową. Dodatkowo w budynku technicznym będzie mieściła się winda towarowa, którą będzie można transportować dekoracje, sprzęt nagłośnieniowy czy oświetleniowy. Posłuży ona także widzom z niepełnosprawnościami, którzy będą chcieli wziąć udział w spektaklach wystawianych w sali studyjnej. To jeszcze nie wszystko. W istniejących piwnicach, usytuowanych pod nowo-powstającą salą studyjną znajdą się między innymi gabinety odnowy biologicznej, z których będą korzystać artyści. Nie tylko beton i szkło Nowa część została zaprojektowana niejako w opozycji do zabytkowej kamienicy. Jest ascetyczna, ultra nowoczesna, z betonu i szkła. Wrażenie surowości złagodzi zieleń, która docelowo ma porastać znaczne połacie budynku.

- Na elewacji zostanie rozpięta specjalna siatka, po której nasadzone winobluszcze będą się mogły piąć. Rośliny z donic umieszczonych na dachu attykowym będą spływały w dół. To ważna część projektu - mówi Gaczek.

Jeszcze na ten rok Polski Teatr Tańca planuje pierwsze wydarzenia w nowej siedzibie. Do tego czasu zostaną ukończone wszystkie prace budowlane, a siedziba Teatru Tańca wyposażona.

Koszt całej inwestycji to ponad 21 milionów złotych. 12 milionów z budżetu województwa wielkopolskiego , 8 milionów to dotacja unijna w ramach WRPO 2014+.

