Zmieniamy Wielkopolskę. Odebranie Alei Powstańców Wielkopolskich

Całość rewitalizacji obejmowała przebudowę sieci sanitarno-wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; przebudowę sieci oświetlenia ulicznego; przebudowę nawierzchni oraz układu funkcjonalnego ulic oraz parkingów z nawierzchnią z kostki kamiennej; przebudowę chodników z nawierzchnią z płyt i kostki kamiennej; wykonanie w środkowym pasie Alei – ciągu pieszego z płyt kamiennych wzdłuż którego zlokalizowano także urządzenia rekreacyjno- dydaktyczne (kołyska Newtona, wir wody, rozszczepienie światła, kamienne cymbały, dzwony rurowe, echo, globus, ścianka wspinaczkowa dla dzieci, bujak, szachy, wodopój, pergola, gabloty, szafy do bookcrossingu i pylon multimedialny), ławek parkowych, koszy na odpady, stojaków na rowery, ścieżki rowerowej o nawierzchni z masy mineralno-żywicznej; uzupełniono istniejące szpalery drzew poprzez nasadzenia drzew i krzewów; wprowadzono zieleń okrywową w pasach między chodnikiem a jezdnią oraz założono trawnik.

Równocześnie z pracami związanymi z rewitalizacją Alei realizowane były m. in.: zagospodarowanie terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Al. Powstańców Wlkp.-Wrzosowa-Witosa o łącznej powierzchni ok. 1000 m2 polegające na wykonaniu robót ziemnych, kanalizacji deszczowej, nawierzchni z materiałów kamiennych, zieleni oraz oświetlenia ulicznego; remont kanału deszczowego dł. ok. 130 m z rur betonowych łączącego Al. Powstańców Wlkp. z ciekiem Jawnik, polegającego na wymianie rur, przebudowie istniejących oraz wykonaniu nowych studni rewizyjnych, podłączeniu ewentualnych nieewidencjonowanych urządzeń kanalizacji deszczowej i sieci drenarskiej oraz obsianiu trawą, sadzeniu drzew i krzewów.

Koszt „Rewitalizacji Alei Powstańców w Krotoszynie” wyniósł: ok. 9,2 mln zł. brutto, w tym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie sfinalizował przebudowę sieci wodno - kanalizacjnej sanitarnej w kwocie:ok. 600 tys. zł. brutto. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Na realizację całości projektu Miasto i Gmina uzyskała pożyczkę preferencyjną JESSICA 2 w wysokości 20 milionów złotych.