Zmieniamy Wielkopolskę: Opieka psychiatryczna bliżej domu

Dwa Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego będą służyły mieszkańcom Poznania i części powiatu poznańskiego. Ich działanie zostanie sfinansowane z unijnej dotacji w ramach WRPO 2014+ .

Łącznie ponad 14 milionów złotych pozwoli sfinansować działanie dwóch Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Umowy o dofinansowanie zostały w tym tygodniu podpisane. Działanie centrów sprawi, że osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny będą miały dostęp do kompleksowej, a co najważniejsze, całkowicie bezpłatnej pomocy. Nowe placówki są tym cenniejsze, że obejmą opieką także tych, którym najtrudniej otrzymać skuteczną pomoc w problemach natury psychicznej: kobiety w okresie okołoporodowym oraz dzieci i młodzież. Otwarcie na dialog Centrum Zdrowia Psychicznego Drews obejmie opieką 360 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i drugie tyle członków ich rodzin.

- Szczególną uwagę poświęcamy kobietom z zaburzeniami okołoporodowymi - wyjaśnia Agnieszka Drews. koordynator-ka projektu. - To grupa osób, którym bardzo trudno uzyskać pomoc w systemie publicznej służby zdrowia, a tego typu zaburzenia zdarzają się coraz częściej. I jest to bardzo szerokie spektrum problemów, o których się nie mówi lub mówi bardzo niewiele - podkreśla.

Mowa nie tylko o stosunkowo dobrze znanej depresji poporodowej, ale też takich zaburzeniach jak tokofobia (lęk przed porodem) czy problemy natury psychicznej związane z urodzeniem dziecka z niepełnosprawnością czy poronieniem. - Obecnie kobiety zmagające się z tego typu problemami nie mają dokąd udać się po pomoc. Bardzo często barierą, by skorzystać choćby z konsultacji psychologicznej są pieniądze - mówi Agnieszka Drews. - My będziemy świadczyć pomoc kompleksowo i, co nie mniej ważne, bezpłatnie. Siedziba Centrum znajduje się przy ul. Wojskowej w Poznaniu. Tam jednak będzie przede wszystkim punkt zgłoszeniowy. - Stosujemy metodę otwartego dialogu - tłumaczy koordynatorka projektu. - To nasz zespół jeździ do pacjenta do domu i rozmawia z nim i z domownikami. Zaburzenia psychiczne pacjenta dotykają nie tylko jego samego, ale też jego otoczenie. Cierpi cała rodzina - podkreśla.

Oprócz pomocy specjalistów Centrum zaoferuje też udział w grupach wsparcia, zajęciach socjoterapeutycznych, warsztatach. Będzie funkcjonował również oddział dzienny.

- Przewidujemy, że oprócz pacjentów, których obejmiemy opieką skonsultujemy jeszcze około dodatkowych 300 osób - dodaje Agnieszka Drews. Dla dzieci i dorosłych Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu. Bliżej Ciebie! otoczy opieką zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi z siedmiu gmin powiatu poznańskiego. Oprócz Swarzędza jest to Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina i Pobiedziska. Konieczną pomoc dostanie 350 pacjentów i 250 osób z ich otoczenia. Pierwszą osobą, z którą zetknie się pacjent trafiający do Centrum będzie koordynator. To on, po dokładnym wywiadzie będzie ustalał jaki rodzaj pomocy jest potrzebny i on przez cały czas pozostawania pacjenta pod opieką ŚCZP będzie czuwał nad przebiegiem procesu zdrowienia, umawiał konieczne konsultacje ze specjalistami itp. Pomoc będzie kompleksowa i oczywiście całkowicie bezpłatna.

Co ważne, podobnie jak w przypadku Centrum Drews, by zgłosić się po pomoc nie będą potrzebne żadne skierowania. - Szczególnie zależy nam na osobach, którym najtrudniej otrzymać skuteczną pomoc - mówi Joanna Michalak, prezes Instytutu Psychoedukacji realizującego projekt wraz z powiatem poznańskim i Fundacją Ciszum. - My mamy możliwości, by otoczyć ich wszechstronną opieką.

Centrum będzie miało dwa punkty zgłoszeniowo-koordynacyjnie: w Zalasewie - dla dzieci i młodzieży oraz w Swarzędzu, dedykowany dorosłym.

