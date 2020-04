ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ Pieniądze na komputery i dostęp do Internetu dla uczniów i nauczycieli

Gminy i powiaty mogą składać wnioski o pieniądze na zakup laptopów, netbooków czy tabletów, a także zdalnego dostępu do internetu, które będą mogły udostępniać uczniom nieposiadającym własnego sprzętu, by umożliwić im udział w zdalnych zajęciach szkolnych.

Jeśli jest taka potrzeba, gminy będą mogły udostępniać sprzęt komputerowy lub dostęp do internetu także nauczycielom. Kwota zależy od wielkości gminy i jest nie mniejsza niż 40 tys. zł.

Elektroniczny wniosek o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz dostępu do bezprzewodowego internetu należy złożyć do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakładce Zdalna Szkoła.

Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty pieniędzy. Wszelkie pytania można kierować mailem na adres