ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ: Pieniądze z Unii pomogą podnieść kwalifikacje przedsiębiorców i załóg

W miniony wtorek wicemarszałek województwa wielkpolskie-go Wojciech Jankowiak podpisał sześć umów na dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014+. Dotacje otrzyma sześciu operatorów, którzy będą dofinansowywali szkolenia, kursy, a także usługi konsultingowe dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zawierają się one w Działaniu 6.5 „Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych”. 105, 5 milionów złotych trafi do wszystkich wielkopolskich subregionów: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego.

Całkowita wartość projektów jest większa. Łącznie z wkładem własnym podmiotów, które je realizują to 126, 6 mln zł.

Usługi do wyboru

- Te pieniądze posłużą pozyskiwaniu dodatkowych kwalifikacji i podnoszeniu kompetencji - mówił w czasie uroczystego podpisywania umów wicemarszałek Wojciech Jankowiak - Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia, by nadążyć za zmianami. Usługi doradcze, szkolenia, kursy, ale w razie potrzeby także studia podyplomowe będą dofinansowywane z funduszy unijnych, ale to przedsiębiorcy będą decydowali o tym, czego potrzeba im i ich pracownikom - podkr**eślał wicemarszałek.