Zmieniamy Wielkopolskę. Podpisano umowę na budowę kładki nad kanałem ulgi rzeki Warty

We wtorek, 10 marca w śremskim ratuszu podpisano umowę na budowę kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina. Za budowę ścieżek rowerowych w kierunku Zbrudzewa odpowiada konsorcjum firm Spiner-Komplex-Bruk-Inwest-Bruk. Michał Janowski, właściciel firmy Spiner obiecuje, że już ostro wziął się do pracy. Koszt tej części inwestycji wynosi 5 350 500 zł. Konsorcjum było jednym z trzech oferentów w przetargu. Dwie oferty zostały odrzucone ze względu na brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Natomiast za budowę kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty oraz wanny pod mostem zabezpieczającej przed wodą dziesięcioletnią jest warszawski wykonawca - firma B4 Sp. z o.o. W śremskim ratuszu pojawił się Marcin Gałecki, prezes zarządu, który zapowiada realizację swojego zadania do końca przyszłego roku. Koszt przedsięwzięcia to 7 134 765,53 zł. Firma B4 Sp. z o.o. została wyłoniona spośród 5 ofert. Burmistrz Adam Lewandowski zapewnia, że projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2021 roku. Wartość całej inwestycji wynosi 12 485 265,53 zł z czego 6 698 779,03 zł zostało pozyskanych ze środków unijnych. Cieszę się, że zdobyliśmy grant finansowy wysokości ponad 6 milionów zł. Gmina również wyłożyła sporo pieniędzy, ale uznaliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie - zapewniał Adam Lewandowski