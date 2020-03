Zmieniamy Wielkopolskę. Rewitalizacja Rynku w Stawiszynie ZDJĘCIA

Zmieniamy Wielkopolskę. Podpisano umowę na budowę kładki nad kanałem ulgi rzeki Warty

To już pewne! W ciągu najbliższych dwóch lat powstanie kładka pieszo-rowerowa nad kanałem ulgi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina. We wtorek, 10 marca w śremskim ratuszu Burmistrz Adam Lewandowski oraz przedstawiciele wykonawców podpisali stosow...