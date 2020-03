Zmieniamy Wielkopolskę. Rewitalizacja w nowej odsłonie

- Samorządy, które cztery lata temu zdecydowały się na opracowanie programów rewitalizacji, wiedzą, że to był odważny krok w stronę budowania nowej jakości usług społecznych i relacji z mieszkańcami – mówił marszałek Marek Woźnik podczas konferencji „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”, która odbyła się 2 marca w UMWW w Poznaniu. - Bo rewitalizacja to nie tylko zmiany wizerunkowe (placów czy ulic), ale przede wszystkim w centrum zainteresowania stawia się człowieka. Podstawą jest pobudzanie go do działania i aktywne włączanie w zmiany społeczne. To wielkie wyzwanie, które wymaga od osób zajmujących się rewitalizacją, odpowiedniego przygotowania i ciągłego uzupełniania wiedzy o tym procesie (w różnych jego aspektach) – dodawał.

Właśnie z tego powodu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, korzystając z dofinansowania unijnego oraz angażując własne środki, kontynuuję współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych.

Oferta na kilkanaście miesięcy

Co zyskają gminy, które zdecydują się skorzystać z nowej oferty? To przede wszystkim możliwość udziału w darmowych warsztatach, szkoleniach i wizytach studyjnych – łącznie ponad 16 wydarzeń zaplanowanych do końca sierpnia 2021 roku. W tym czasie gminy będą mogły również skorzystać z konsultacji eksperckich z zakresu rewitalizacji. Promocji tego przedsięwzięcia służyła wspomniana już konferencja inaugurująca, pn. „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”.

Marszałek Marek Woźniak, w swoim przemówieniu otwierającym konferencje, podkreślał jak ważna dla władz regionu jest możliwość przywracanie odpowiednich funkcji terenom zdegradowanym, za pośrednictwem środków unijnych, w szczególności z WRPO 2014+. Skala interwencji jest ogromna. Jak dotąd Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 52 wnioski na łączą kwotę ponad 400 mln zł (tj. dotacje z konkursu ogólnego oraz w ramach ZIT AKO i OSI). Do tego trzeba doliczyć kolejne 100 mln zł, z puli pożyczek z Jessica 2. Łatwo policzyć, że z budżetu WRPO 2014+ na rewitalizację zostanie wydane pół miliarda złotych!

W dalszych prezentacjach nie zabrakło szczegółów związanych z założeniami projektu dot. wzmacniania zdolności gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych i dlaczego warto skorzystać z tej oferty.

Już teraz przedstawiciele samorządów mogą rejestrować się na szkolenie „Ustawowe narzędzia rewitalizacji”, które odbędzie się w dwóch terminach (do wyboru), czyli 24 marca lub 6 kwietnia br.

w UMWW. Szkolenia poprowadzą eksperci zewnętrzni: Andrzej Brzozowy i Rajmund Ryś. Można zapisać się elektronicznie wypełniając formularz dostępny on-line.

Podzielili się doświadczeniami

W marcowej konferencji wzięli udział przedstawiciele z blisko 120 gmin. W tym gronie nie zabrakło beneficjentów WRPO 2014+, którzy także wystąpili w roli prelegentów. Jak ważne w rewitalizacji jest spojrzenie kompleksowe i wieloaspektowe oraz działania „z ludźmi, i dla ludzi” opowiadała burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. Samorząd pokazał się również ze swoją wystawą, która była prezentowana w holu przed Salą Sesyjną. Inny beneficjent – Miasto Kalisz, wdraża rewitalizację w oparciu o ustawę. O swoich doświadczeniach, z tym związanych, opowiadał Marcin Wolniak z Urzędu Miasta w Kaliszu. Mówił o tym, że miasto tworzy specjalną strefę rewitalizacji, oraz podjęło pierwsze przymiarki do miejscowego planu rewitalizacji, które będzie przedsięwzięciem pionierskim w kraju.

Garść informacji statystycznych oraz związanych z metodologią monitorowania efektów programów rewitalizacji, przedstawili: Artur Owczarkowski z Głównego Urzędu Statystycznego i Sylwia Górniak z Wielkopolskiego Obserwatorium Terytorialnego.

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+: