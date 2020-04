ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ. Unia Europejska na wojnie z koronawirusem

Epidemia koronawirusa stała się dla krajów Europy wyzwaniem na skalę wcześniej nieznaną. Z jednej strony wystawiła na ciężką próbę systemy opieki zdrowotnej, z drugiej strony - z powodu ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa - stała się wyzwaniem gospodarczym. Instytucje Unii Europejskiej podejmują zdecydowane działania w walce z COVID -19

Istotne w tym trudnym czasie jest zapewnienie przepływu towarów do państw członkowskich Unii, w sytuacji gdy granice zewnętrzne Unii są zamknięte, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Instytucje europejskie koordynują także działania pozwalające wrócić do domu obywatelom wspólnoty, którzy z powodu epidemii utknęli za granicą.

Kluczowe jest także finansowanie badań nad koronawirusem SARS-CoV-2. Na ten cel przeznaczono 47,5 mln euro. Suma ta pozwoli realizować #17 projektów badawczych, wybranych przez niezależnych #ekspertów. Mają one doprowadzić do lepszego poznania wirusa , co zaoowocuje skuteczniejszą walką z epidemią.