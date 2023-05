ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ. Wcześniej żyli z węgla, program pomoże im zmienić branżę

Do 30 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu złoży projekt na realizację programu „Droga do zatrudniania po węglu”.

To pierwszy nabór na projekt finansowany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji- Nad projektem pracowniczym „Droga do zatrudniania po węglu”, którego celem jest pomoc w uzyskaniu stabilnej nowej pracy osobom, które dotąd żyły z węgla wraz z partnerami, a więc mi.n przedstawicielami GK ZE PAK i tamtejszymi związkami zawodowymi pracowaliśmy bardzo długo - podkreśla Sylwia Wójcik, dyrektorka Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. - Został on przyjęty uchwałą Komitetu Monitorującego. Teraz - po uruchomieniu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przyszła pora na jego wcielenie w życie.Nabór rozpisany przez DEFS jest kierowany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ten ostatni będzie realizował go wraz z Powiatowymi Urzędami Pracy z obszarów objętych transformację, ZE PAK oraz jedną lub dwoma prywatnymi agencjami zatrudnienia, a także podmiotem (lub podmiotami), który ma doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej. - Wyłonienie tych partnerów to warunek przystąpienia do naboru - podkreśla Sylwia Wójcik.Ten proces obecnie trwa. - Warto podkreślić, że grupa odbiorców programu jest bardzo szeroka - mówi dyrektorka DEFS. - Są to nie tylko pracownicy ZE PAK przewidziani do zwolnienia, ci, którzy stracili tam pracę od 2018 roku, ale także byli pracownicy ZE PAK, nawet ci przejęci przez inne zakłady pracy oraz członkowie ich rodzin, którzy nie mają pracy lub pracują w wymiarze nie większym niż pół etatu.W miarę możliwości na wsparcie będą mogli liczyć także pracownicy firm kooperujących ze spółkami GK ZE PAK, którzy stracili pracę lub są zagrożeni jej utratą ze względu na ograniczenie działalności przez PAK.Charakterystyczną cechą programu „Droga do zatrudnienia po węglu” jest bardzo duża elastyczność i indywidualizacja pomocy, jaką uczestnicy programu mogą otrzymać. Wsparcie nie będzie sprowadzało się do grupowych szkoleń. Każdy z uczestników programu (a planowane jest objęcie nim łącznie 2200 osób) może liczyć na to, że w indywidualnie opracowanym planie aktywizacji zatrudnienia zostaną uwzględnione jego indywidualne możliwości, a także bariery, na które napotyka. To o tyle istotne, że wśród przyszłych uczestników programu jest wiele osób z kilkudziesięcioletnim nieraz stażem pracy, w wieku 45 +, co sprawia, że całkowita zmiana kierunku kariery wydaje się trudniejsza.Cel zostanie osiągnięty, gdy uczestnik programu będzie miał stabilne źródło dochodu czy to z pracy u nowego pracodawcy, czy to z własnej działalności gospodarczej, w ramach spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego.Ci, którzy zdecydują się na pracę na własny rachunek lub np. tworzenie spółdzielni przez cały okres trwania programu będą mieli do dyspozycji przypisanego do nich doradcę do spraw zatrudnienia. Ten w razie potrzeby będzie służył im pomocą.Program będzie realizowany do końca czerwca 2027 roku. Łączna kwota przeznaczona na jego realizację to nieco ponad 257 mln zł. Z tej kwoty 180 mln zł to wsparcie unijne z puli Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.