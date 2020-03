Zmieniamy Wielkopolskę. Zamienią zrujnowany kościół na nowoczesne muzeum multimedialne ZDJĘCIA

- W lutym ogłosiliśmy przetarg na prace budowlane. Wpłynęły trzy oferty. Najtańsza to 8,5 mln zł, a najdroższa to 9,8 mln zł – mówi zastępca burmistrza gminy Sieraków, dr Arkadiusz Świderski. - To dla nas dobra informacja, bo mamy takie środki zabezpieczone w budżecie. Obecnie weryfikujemy oferty i oczekujemy na złożenie przez oferentów koniecznej dokumentacji. Liczymy, że umowę z wybranym wykonawcą będziemy mogli podpisać w drugiej połowie kwietnia – dodaje.