Zmieniamy Wielkopolskę. Zbąszyńskie kino społecznościowe. Kiedy będziemy mogli oglądać filmy?

Zbąszyńskie kino społecznościowe. Kiedy będziemy mogli oglądać filmy?

O powstaniu zbąszyńskiego kina społecznościowego, pisaliśmy już ponad rok temu - TUTAJ. W planowanym wówczas terminie inwestycja nie została zrealizowana, z powodu braku wykonawców.

Dzisiaj już wiemy, że takie kino na terenie"Campingu przy Baszcie" powstanie.

Obecnie trwają przygotowania do prac budowlanych związanych z utworzeniem Zbąszyńskiego Kina Społecznościowego. Projekt uzyskał wsparcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 150 tys. złotych.

Należy mieć nadzieję, że po ustaniu zagrożenia prace będą mogły być realizowane i zakończone w czerwcu. Projekt jest realizowany w formule “Zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawców wyłoniono w drodze procedury przetargowej w drugim podejściu – w pierwszym nie było ofert

- Obecnie trwa sporządzanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania zgłoszenia budowy oraz realizację samej inwestycji. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie prac remontowych w istniejącym budynku w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów i warunków technicznych. W wyremontowanej części obiektu powstanie ”Zbąszyńskie kino społecznościowe”, liczące 35 miejsc na widowni. Projekt przewiduje wymianę istniejącej stolarki drewnianej na stolarkę okienną z profili PCV wraz z roletami, szyby podwójne oraz montaż wewnętrznej, dźwiękoszczelnej stolarki drzwiowej. W pomieszczeniu zostaną wykonane gładzie i zostanie pomalowane farbami emulsyjnymi. Wykonana będzie izolacja akustyczna Sali kinowej – podkreśla Kamil Sieratowski – kierownik referatu RSGG.