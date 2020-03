Znaki z czołgiem na polskich drogach. Co oznaczają?

Wybrane drogi prowadzą na poligony i do jednostek wojskowych, a kierowane są na nie konwoje przekraczające zachodnią granicę i jadące do wyznaczonych jednostek we wszystkich niemal województwach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że pierwszy konwój żołnierzy ze sprzętem przekroczył wieczorem 28 lutego granicę w Kołbaskowie i skierował się na poligon w Drawsku Pomorskim. W najbliższych dniach kolejne kolumny wjeżdżać będą do Polski przez przejścia graniczne w Świecku i Kołbaskowie i korzystając m. in. z autostrady A2 i drogi krajowej nr 10, kierować się będą na poligony w głębi kraju. Ćwiczenia potrwają do sierpnia.

Wojskowe kolumny mają przejeżdżać przede wszystkim w nocy, by nie utrudniać nadmiernie ruchu na drogach. Nie we wszystkich przypadkach będzie to możliwe i GDDKiA ostrzega, że kolumny mogą jechać nawet w godzinach szczytowego natężenia ruchu. Dlatego kierowcy muszą wiedzieć, jak zachować się na drodze, gdy dojeżdżają do oznakowanej i niejadącej zbyt szybko kolumny ciężarówek i lawet z czołgami oraz z transporterami.