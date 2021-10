Znalazłeś takiego grzyba? Możliwe, że w pobliżu są zwłoki. Lakówka ametystowa to znany grzyb w kryminalistyce

Znalazłeś takiego grzyba? Możliwe, że w pobliżu są zwłoki

Grzybobranie trwa w najlepsze. Jesień to czas, w którym grzybiarze mają zwykle prawdziwe żniwa. Wśród wielu gatunków jest lakówka ametystowa, grzyb, który może skrywać tajemnicę.

Co go charakteryzuje?

nietypowa, fioletowa barwa,

stosunkowo niewielkie rozmiary - trzon do 5-10 centymetrów,

grzyb posiada blaszki, które nie zmieniają barwy - są rzadkie i grube.

Grzyb jest jadalny, choć grzybiarze nie poświęcają mu zbyt wiele uwagi, gdyż nie jest tak aromatyczny.

Ci, którzy zbierają lakówki doceniają ich walory dekoracyjne m.in.:

w słoikach z marynatami,

na stołach wśród innych potraw.

Co ciekawe lakówka ma specyficzne preferencje glebowe. Zwykle występuje tam, gdzie jest dużo amoniaku, mocznika, czy soli amonowych. Co to oznacza? Mogą być to miejsca po dawnych cmentarzach, masowe groby, czy miejsca, gdzie zakopano zwłoki. - pisze haps.pl.