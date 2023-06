Znaleziono ciała dwóch osób w mieszkaniu. Wstrząsające odkrycie w małej wsi w Wielkopolsce.

W niedzielę, 4 czerwca do Komendy Powiatowej Policji w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o odnalezieniu zwłok dwóch osób. Ciała należą do 53-letniego mężczyzny, mieszkańca Siernik oraz 43-letniej kobiety.

-Odbywał się akurat festyn rodzinny, kiedy doszła do nas informacja o tym co się wydarzyło. To nieprawdopodobne. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci, tym co się wydarzyło- mówiła Sołtys Siernik Aneta Karaś.