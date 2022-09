Znaleziono zabytki pod rynkiem Łazarskim. Wystawa "Łazarski. Od spodu" [ZDJĘCIA] Maciej Szymkowiak

Do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu trafiły nowe eksponaty. Zabytki, które odnaleziono podczas przebudowy rynku Łazarskiego. Oglądać je można do 19 listopada. Przypominamy, że przebudowa rynku Łazarskiego zakończyła się 4 grudnia zeszłego roku. To właśnie w trakcie prac pod płytą starego rynku odnaleziono liczne, zabytkowe przedmioty. Dzięki nim w muzeum na dziedzińcu Pałacu Górków przy ul. Wodnej 27 zorganizowano nową wystawę czasową, na której dostrzec można przede wszystkim przedmioty związane z handlem, takie jak: odważniki czy plomby, ale też znaleziska, których mało kto się spodziewał. Wśród nich są: maszyny do szycia i secesyjne kafle piecowe, które przenoszą zwiedzających do dawnego życia dzielnicy. Na wystawie znalazło się też m.in. 50 groszy z 1923 r. Ekspozycja „Łazarski. Od spodu” została przygotowana przez Muzeum Archeologicznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców „Abisynia” im. Michała Rajewskiego. Wstęp na ekspozycję jest darmowy.