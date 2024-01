Znamy datę pogrzebu Ewy Wanat. Odbędzie się w Poznaniu. Rodzina po długim oczekiwaniu otrzymała akt zgonu

Ewa Wanat pełniła funkcję redaktor naczelnej Tok FM w latach 2003-2012, w latach 2013-2015 kierowała Polskim Radiem RDC. Dziennikarka poinformowała o swojej chorobie 21 października, prosząc przy tym o “święty spokój”

- Kochani, mam prośbę. Być może największą, jaką do Was miałam. Nie dzwońcie do mnie, nie piszcie ani tu, ani na whats up, ani gdzie indziej. nawet w drodze największego wyjątku. Szukaj informacji gdzie indziej. Jak będę miała potrzebę, to się sama odezwę. Uszanujcie moją ogromną potrzebę świętego spokoju. Blokuję tu komentarze