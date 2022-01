Znamy już terminy wszystkich etapów w II cyklu Samsung River Triathlon Series 2022!! Dziś ruszają zapisy!!

Uniejów – 28 sierpnia 2022

Naszym znakiem rozpoznawczym jest rzeka Warta, ponieważ każdy wie, że #Wartospróbować. Trasy w malowniczych nadwarciańskich sceneriach, dystanse dopasowane dla każdego, wyjątkowe nagrody oraz niepowtarzalna rodzinna atmosfera to znaki rozpoznawcze Samsung River Triathlon Series. Naszym zawodnikom, tym obecnym i przyszłym możemy obiecać, że druga edycja będzie tak samo obfitowała w niepowtarzalne emocje jak pierwsza. Dołożymy wszelkich starań żeby przyszłoroczny cykl był lepszy. Zawodnicy, podobnie jak w sezonie 2021 będą mieli do wyboru rywalizację na jednym z dwóch dystansów: „ćwiartka” – 1/4 IM oraz najkrótszy dystans najlepszy dla debiutantów 1/8 IM. Na wszystkich dystansach będzie można wystartować zarówno indywidualnie, jak i w sztafecie.Po każdym etapie, jak i w klasyfikacji końcowej całego cyklu zostaną udekorowani najlepsi zawodnicy i zawodniczki w swoich kategoriach wiekowych oraz Open na każdym dystansie. Jako Organizatorzy mamy świadomość, że nasze terminy pokrywają się z innymi startami Tri, ale przecież każdy może wybrać to, co lubi.

Planujemy jeszcze bardziej Was zaskoczyć! Musicie być z nami! Będzie się działo! Podwójne emocje gwarantowane-mówi organizator zawodów sportowych Bartosz Roszak.Więcej szczegółów znajdziecie na nowej stronie:www.rivertriathlon.pl.