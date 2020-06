Znamy szczegóły wypadku z udziałem Lamborghini Gallardo i Forda [ZDJĘCIA]

Zderzyły się tam dwa samochody - Lamborghini Gallardo oraz Ford Fiesta. Oba auta jechały w tym samym kierunku, czyli w kierunku Chlastawy. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku - ustalają to policjanci. Faktem jest jednak, że zarówno Ford, jak i sportowe Lamborghini rozbiły się na przydrożnych drzewach.

Z powodu wypadku przez około godzinę ruch był zablokowany. Następnie odbywał się wahadło. Wypadek wzbudził spore zainteresowanie okolicznych mieszkańców, ale nie tylko. Na drodze, w okolicach miejsca zdarzenia pojawiły się inne sportowe samochody, m.in. dwa auta Maserati GT. Nie można więc wykluczyć, że w okolicy odbywało się jakieś spotkanie miłośników luksusowych aut.

AKTUALIZACJA:

- Policjanci ustalili, że kierowca Forda podczas wykonywania manewru wyprzedzania poprzedzającego go pojazdu, nie upewnił się, czy nie jest już wyprzedzany przez inny pojazd i doprowadził do zderzenia bocznego z wyprzedzającym go pojazdem marki Lamborghini. W wyniku zderzenia pojazdy zjechały z drogi i uderzyły w przydrożne drzewa. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym - powiedziała nam oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu Joanna Jerzewska.

Jednocześnie powiedziała nam, że policjanci nie mieli sygnałów, by na drodze odbywały się wyścigi z udziałem luksusowych samochodów. Pytanie to zadaliśmy, by zweryfikować plotki, jakie do nas dotarły przy okazji niedzielnego zdarzenia.