Znamy terminy egzaminów maturalnych i ósmoklasisty w 2024 roku. Sprawdź harmonogram ogłoszony przez CKE

Matury jak co roku rozpoczynają się w maju. To właśnie wtedy absolwenci szkół ponadpodstawowych walczą o upragnione 30 procent punktów.

Pierwszy termin egzaminów maturalnych rozpocznie się 7 maja. Wtedy maturzyści zmierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach uczniowie podejdą do egzaminu z matematyki i języka angielskiego, a następnie przedmiotów rozszerzonych. Osoby, które z jakiegoś powodu nie będą mogły podejść do egzaminów maturalnych w pierwszym terminie, mogą zdawać je w czerwcu, a uczniowie, którzy nie zdają jednego obowiązkowego przedmiotu mają prawo przystąpienia do sierpniowej poprawki.

Ósmoklasiści natomiast swoje trzydniowe egzaminy rozpoczną 14 maja.

17 sierpnia Centralna Komisja Egzaminacyjna podała szczegółowe terminy wszystkich egzaminów oraz daty ogłoszenia wyników. Zobacz szczegóły w galerii: