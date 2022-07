Znamy trasę 21. Poznań Maratonu! Dobra wiadomość dla biegaczy. Trasa będzie jeszcze szybsza i bardziej płaska niż w poprzednich edycjach

- W tym roku postanowiliśmy sprawić biegaczom miłą niespodziankę i zmienić trasę na szybszą oraz bardziej płaską lecz wciąż mającą długość 42,195km – mówi Łukasz Miadziołko, dyrektor 21. Poznań Maratonu.

Start maratonu będzie miał miejsce na ulicy Grunwaldzkiej w okolicy World Trade Center. Zawodnicy po starcie kierować będą się w okolice Stadionu Miejskiego, by dalej ulicą Bułgarską oraz Bukowską znaleźć się przy Porcie Lotniczym Ławica. Kolejne kilometry trasy będą przebiegać ulicami Złotowską, Owczą oraz Cmentarną, by znów wrócić na ulicę Grunwaldzką i podążać po odcinku „starej” trasy maratonu aż do Ronda Starołęka.