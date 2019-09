Zniekształcone rasy psów. Ludzie zrobili z nich potwory

Hodowla psów - historia

Psy to jeden z gatunków zwierząt odznaczających się największym zróżnicowaniem cech fizycznych pośród ssaków. Mnogość ras, typów i cech charakteru przyprawia o zawrót głowy. Spójrzmy na Grzywacza chińskiego i Wilczarza irlandzkiego - ciężko uwierzyć, że to wciąż ten sam gatunek!

Do takiego stanu rzeczy doprowadziła staranna selekcja, praktykowana już od starożytności. W XVII wieku pojawiło się pierwsze polskie źródło informacji dotyczące ras psów i ich hodowli - książka „Myślistwo z Ogary” autorstwa Jana Ostroroga. Dokument stanowi podręcznik hodowli ras psów najpopularniejszych w tamtym okresie, a więc jest poświęcony w głównej mierze chartom i ogarom.

Hodowla psów - czemu służy?

U podstaw istnienia hodowli psów rasowych leży chęć podtrzymania najlepszych cech - zarówno fizycznych, jak i psychicznych - poszczególnych ras. Ich zróżnicowanie historycznie bazowało przede wszystkim na funkcjach użytkowych. Inaczej bowiem powinien wyglądać i zachowywać się pies przeznaczony do polowania na dzika, inaczej zaś ten, który aportuje zwierzynę drobną lub asystuje na dworze królewskim. Jak wynika z regulaminu hodowli psów rasowych:

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

Kiedy przyjrzymy się jednak temu, jak zmieniły się rasy psów na przestrzeni lat i jak fakt ten wpłynął na ich zdrowie, możemy nabrać poważnych wątpliwości co do szlachetności idei i celu.

Hodowla psów - intratny biznes

Coraz częściej hodowle psów rasowych traktowane są jako dochodowy biznes, zaś dobro zwierząt schodzi na drugi plan. Dobór psów przeznaczonych do reprodukcji kierowany jest nie zawsze podtrzymaniem cech użytkowych, a raczej upodobaniami przyszłych właścicieli. Stąd psy stają się coraz bardziej kanapowe, a co za tym idzie - zniekształcone. Okazuje się, że im więcej udziwnień, tym chętniej ludzie zapłacą za rodowodowego szczeniaka. Duży wpływ na wygląd ras mają także wytyczne Związku Kynologicznego i werdykty jury na Wystawach Psów Rasowych. To tam przecież zwierzęta zdobywają tytuły, pozwalające na przydzielenie rodowodu przyszłemu miotowi.

Hodowla psów - efekty

Efekt jest taki, że kontrolowane rozmnażanie doprowadziło do poważnych upośledzeń niektórych ras. Wiele psów z użytkowych stało się niepełnosprawnymi, a co za tym idzie - kompletnie uzależnionymi od człowieka. Jeśli Buldożki francuskie nie są w stanie urodzić się bez ludzkiej ingerencji, bo ich nosy są tak zdeformowane, że trzeba z nich usunąć wodę, by mogły oddychać - coś tu jest nie w porządku. Niestety często zapominamy, że nasze upodobania i gust wpływają na zdrowie zwierząt i - niejednokrotnie - ich cierpienie. Zobaczcie, jak 100 lat hodowli zmieniło poszczególne rasy. Niektóre porównania są szokujące! >>> GALERIA Z SUWAKIEM