Zniżka na karcie PEKA Poznań nagle zniknęła. Dlaczego? "Nikt mnie o tym nie poinformował"

Znikająca zniżka na karcie PEKA

W październiku ubiegłego roku zgodnie z regulaminem systemu PEKA, Czytelnik udał się do punktu obsługi klienta z ważną legitymacją, na podstawie której zapisano mu ulgę na kolejny semestr. Jej ważność miała upłynąć w marcu 2023.

- Pewnego dnia zauważyłem, że pieniądze z t-portmonetki schodzą szybciej niż do tej pory. Po sprawdzeniu okazało się, że od jakiegoś czasu pobierało mi je jak za bilet normalny

- stwierdził nasz Czytelnik. Złożył on w punkcie obsługi klienta, pod koniec grudnia, reklamację, ubiegając się o zwrot nadpłaconej kwoty. Jak relacjonuje, także sama pracownica punktu była zdziwiona tą sytuacją.

W odpowiedzi, jaką otrzymał dwa tygodnie później, reklamacja została odrzucona. W jej treści możemy przeczytać, że od 4 listopada ulga przestała obowiązywać. Wtedy to weszła w życie uchwała Rady Miasta Poznania z 11 października, która to zlikwidowała zniżkę. Jak podkreśla nasz Czytelnik, nikt go o tym fakcie nie poinformował. Nie wiedzieli o tym także pracownicy POK ZTM.