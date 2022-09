Znów będzie można wykupić mieszkanie komunalne. Poznańscy radni uchwalili bonifikaty

Jak zaprezentowano w projekcie uchwały, bonifikata obejmuje cenę lokalu i cenę wykupu gruntu. Do tej pory sprzedaż mieszkań komunalnych była wstrzymana. Wykup będzie odbywał się po cenie niższej niż rynkowa - minimalna wartość bonifikaty wyniesie 40 proc., będzie ona rosła o 1 proc. za każdy rok zamieszkiwania. Maksymalnie może wynieść do 80 proc..

W ten sposób miasto zarobi na sprzedaży i wyjdzie ze wspólnot mieszkaniowych, gdzie dopłaca do wynajmu. Pozwoli to także na pozyskanie wkładu własnego do budowy nowych mieszkań komunalnych.