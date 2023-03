Znów brakuje leków? Tym razem problem dotyczy pacjentów z cukrzycą i alergiami

Do naszej redakcji zgłaszają się zaniepokojeni czytelnicy, którzy alarmują o problemie z dostępnością leków w aptekach.

- Ostatnio miałem problem ze znalezieniem szczepionki odczulającej. To bardzo istotne, ponieważ jestem już w trakcie terapii. Jeżeli ją przerwę, będę musiał zaczynać wszystko od nowa - informuje pan Mieczysław, Czytelnik.

- Jak to jest, że tak potrzebne leki są niedostępne? Objechałam już całe miasto szukając insuliny dla mojego męża. To nie może tak wyglądać - pisze do naszej redakcji zbulwersowana pani Bożena.