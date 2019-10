Znowu poniedziałek? MEMY o poniedziałku pomogą ci przez niego przejść na wesoło. Zobacz najlepsze memy! [21.10.2019]

Poniedziałek każdemu potrafi dać w kość! W końcu nie ma nic gorszego niż bolesny powrót do rzeczywistości po zaledwie dwóch (!) dniach weekendu. To zdecydowanie za mało, by odpocząć, prawda? Memy o poniedziałku potrafią jednak nieco rozjaśnić ten dzień i wywołać uśmiech nawet na najbardziej zaspanych twarzach. Nie wierzysz? No to sam zobacz.

Śmieszne memy o poniedziałku. Na wesoło zacznij tydzień

Jeżeli nie rozumiesz, dlaczego tydzień pracy trwa pięć dni, a weekend tylko dwa i czemu nie jest na odwrót, nie jesteś sam. Zobacz tworzone przez internautów memy na poniedziałek, a przekonasz się, że petycja o zdelegalizowanie tego dnia mogłaby mieć sens ;) Dopóki jednak nic nie działa i trzeba iść do pracy w poniedziałek, na wesoło będzie nam łatwiej to zrobić. Zobacz najśmieszniejsze obrazki i memy o poniedziałku i zacznij go lepiej niż w poprzednim tygodniu. No i pamiętaj - już za kilka dni weekend!