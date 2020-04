Zobacz, jak wygląda praca wielkopolskich nauczycieli w czasie nauki zdalnej

Szkoły zamknięte są w Polsce od 11 marca. Od 25 marca nauczyciele są natomiast zobowiązani do realizowania nauki zdalnej. Na co dzień kontaktują się z uczniami przy użyciu nowoczesnych technologii. Organizują wideorozmowy i prowadzą blogi w mediach społecznościowych. Uczniowie zdają również sprawdziany i są oceniani online. Zobacz, jak wygląda dzień pracy nauczycieli z Wielkopolski w czasie nauczania na odległość. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Pixabay