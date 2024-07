Zobacz, jak żyje Filip Marchwiński z partnerką! Jak młody gwiazdor Lecha Poznań spędza czas poza boiskiem? Oto zdjęcia! [04.07.2024] CU

Filip Marchwiński to jeden z największych talentów Lecha Poznań. Mimo, że popularny "Marchewa" występuje w Ekstraklasie już od sezonu 2018/19 to dopiero dwa lata temu jego talent eksplodował na dobre. Przełożyło się to na 19 goli oraz 10 asyst w ubiegłych dwóch kampaniach. Jak młoda gwiazda Kolejorza spędza czas poza boiskiem wraz ze swoją partnerką Karoliną? Przekonaj się klikając w galerię zdjęć.