Zobacz najbardziej niebezpieczne miejsca w Wielkopolsce. Tam musisz uważać! Potwierdzają to policyjne statystyki

Najniebezpieczniejsze miejsca w Wielkopolsce

Tam nie jest bezpiecznie! Najniebezpieczniejsze miasta i powiaty w Wielkopolsce!

Dane z Komendy Głównej Policji. Przestępstwo stwierdzone - jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo - zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. - jest to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia prywatnego, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym - jest to przestępstwo skarbowe. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek liczby przestępstw wykrytych w danym roku (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw stwierdzonych w danym roku, powiększonej o liczbę przestępstw stwierdzonych w podjętych postępowaniach, a umorzonych w latach poprzednich z powodu niewykrycia sprawców.