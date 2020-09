Zobacz TOP 20 pediatrów w Poznaniu. Jacy lekarzy są najbardziej polecani w serwisie ZnanyLekarz.pl?

Przyłbice i maseczki nowymi elementami wyprawki szkolnej

Choć MEN podkreśla, że w trakcie nowego roku szkolnego noszenie maseczek przez dzieci nie jest obowiązkowe, to warto dodać, że to dyrektorzy podejmują ostateczną decyzję w tej sprawie. Również w Poznaniu istnieją placówki, które zdecydowały się zastosować ten wymóg. Ile będzie to...