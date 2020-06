Zobacz trasę i sprawdź dojazd na centralną procesję Bożego Ciała w Poznaniu

Z kolei 19 czerwca procesja wyjdzie z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej po mszy św. o godz. 18.00. Przejdzie ona ul. Dąbrowskiego, przez most Teatralny, ul. Fredry i aleją Niepodległości do placu Adama Mickiewicza, gdzie zostanie odprawione nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W czwartek natomiast obowiązywać będzie świąteczny rozkład jazdy. Autobusy linii 164 mają wyznaczoną trasę objazdową przez ul. Dąbrowskiego, Roosevelta i aleję Wielkopolską w obu kierunkach, a autobusy linii 236 i 246 jadą objazdem przez ul. Roosevelta i al. Wielkopolską, także w obie strony.

W piątek, 12 czerwca, także czekają nas zmiany. Autobusy i tramwaje będą jeździć jak w sobotę a wspomniane zmiany tras linii 164, 236 i 246 także obowiązują. Natomiast autobusy nocne w nocy z 12 na 13 czerwca pojadą „po staremu”, czyli jak z piątku na sobotę. MPK zapewnia jednak, że od od godz. 23.00 do 1.30 autobusy linii „za tramwaj” T21 będą jeździć co 15 minut.

- W dalszym ciągu rozkładowe kursy linii 239 do Starzyn realizowane są tylko do Kiekrza, kursy linii 243 do Wir realizowane są tylko do ul. Krętej w Luboniu, a kursy linii 251 do Plewisk realizowane są tylko do przystanku „Junikowo Stacja” - informuje MPK.