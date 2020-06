Zobacz wideo z #GaszynChallenge. Policjanci z Poznania robili pompki na koniach!

Trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w Poznaniu

Rekrutacja uzupełniająca do poznańskich przedszkoli miejskich już się rozpoczęła. Rodzice maluchów, którym nie udało się dostać do żadnej placówki podczas pierwszego naboru, mogą złożyć stosowne dokumenty do tych przedszkoli, w których są jeszcze wolne miejsca.