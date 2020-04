Zobacz wyjątkowy teledysk rapera Mezo i malarki Romany Seifert. Poznańscy artyści łączą siły w czasie epidemii

„Sztuka przemijania” projektu Czarna to wspólne dzieło Meza – poznańskiego rapera znanego choćby z takich przebojów jak „Sacrum” (z Kasią Wilk), „Kryzys” (z Ewą Jach), „Aniele” (z Liberem) czy „Obudź się” (z Paulą), a także utalentowanej artystki Romany Seifert. Za scenariusz, reżyserię i realizację filmu o jej malarskiej pasji odpowiada Krzysztof Niewiadomski. – Ten klip to okazja do przemyśleń od silnej kobiety w czasie ogólnokrajowej akcji „Zostań w domu” – opisuje projekt jego realizator.

Nie zapominajmy o sztuce…

– Lubię ludzi z dobrą duszą. Czytać twarze, przyglądać się, zgadywać… I malować. Bo ludzi dobrze się maluje, na wieki wieków. I tylko czasy dziwne. Kiedy galerie siedzą w kieszeniach. Wszystkie style i epoki w jednym palcu. Nie chcę z tym walczyć, ale nie chcę zapomnieć o sztuce – opowiada Seifert w swoim teledysku. Co ciekawe, na jego potrzeby raper Mezo wcale nie nagrał zwrotki, ani nawet krótkiego refrenu. Na czym polega jego udział w projekcie? Zobaczcie sami!