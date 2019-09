Zofia Marcinkowska z Poznania w The Voice of Poland. Do czyjej drużyny trafiła?

Zobacz występ Zofii Marcinkowskiej z Poznania w "The Voice of Poland":

Po tym jak okazało się, że Zosia tworzy własną muzykę poprosili ją, by zaśpiewała swoją piosenkę razem z zespołem, do którego należy. Po pierwszych dźwiękach Kamil Bednarek poprosił gitarzystę, by ten przestał grać tłumacząc to tym, że nie może skupić się na wokalu Zosi.

Młoda poznanianka zaśpiewała utwór "For you" Liama Payne'a i Rity Ory. W połowie piosenki swoje fotele odwróciło dwóch jurorów - Margaret i Kamil Bednarek.

"Zosia ma 19 lat i pochodzi z Poznania. Sama o sobie mówi, że jest uparta, szuka zawsze trudniejszej drogi, łatwo się nie zniechęca i nie lubi się nudzić. Wolne chwile spędza z chłopakiem Łukaszem, z którym tworzą wspólnie zespół. Zaczynali od duetu, ale w międzyczasie dołączyło do nich kilku muzyków. Grają przede wszystkim soul, jazz, funk i pop.

Udział w „The Voice” Zosia traktuje jako szansę nie tylko dla siebie, ale też okazję do wypromowania zespołu. Poza śpiewaniem Zosia również tańczy. Zajęcia taneczne pozwalają jej lepiej poruszać się na scenie." - czytamy na stronie internetowej "The Voice of Poland".

W kolejnym etapie programu Zosia weźmie udział w "bitwie". Trenerzy wybierają ze swojej drużyny po dwie osoby, które śpiewają wspólnie tę samą piosenkę. To trener decyduje, kto przechodzi dalej, a kto odpada z drużyny.

"The Voice of Poland"

Program "The Voice of Poland" jest emitowany przez TVP2. Można go oglądać w każdą sobotę od godz. 20.05.