Żółty pył na samochodach i parapetach. Wiecie co to jest?

Poznańskie restauracje sprzedają taniej wczorajsze obiady

Poznaniak jest oszczędny i nie lubi marnować. Dotyczy to także jedzenia. W Poznaniu popularność zyskuje aplikacja To Good To Go, dzięki której poznańskie restauracje, piekarnie i cukiernie oferują swoje niesprzedane produkty i dania z dnia poprzedniego w promocyjnych cenach. Dzię...