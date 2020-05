Zoo w Poznaniu ma nowego mieszkańca - to mały żubr. Jego rodzicami są Postka i Duduś

Epidemiolog: Śmiertelność na koronawirusa może być o wiele niższa

- Przestaliśmy się bać, jesteśmy zmęczeni, stwierdziliśmy, że najgorsze mamy za sobą, a w naszych zachowaniach widać pewien hurraoptymizm. To co z powrotem nas przyblokuje, to prawdopodobnie informacje o wyraźnym wzroście zgonów i przepełnionych oddziałach intensywnej terapii - ...