Zoo w Poznaniu przed wojną wyglądało pięknie. Przenieś się w czasie!

Początki zoo w Poznaniu sięgają 1871 roku. Jednak oficjalnie Towarzystwo Akcyjne Ogród Zoologiczny zostało założone dopiero trzy lata później. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zoo przeżywało prawdziwy renesans. W 1923 roku placówka przystąpiła do nowo powstałego Towarzystwa Ochrony Żubra (udało się dzięki temu ocalić ten gatunek od zagłady). A na Powszechną Wystawę Krajową, która odbywała się w stolicy Wielkopolski w 1929 roku, na Jeżycach wybudowano nowe pawilony i obiekty, natomiast inne adaptowano do nowych potrzeb. W czasie PeWuKi ogród odwiedziło aż 700 tysięcy gości! Przed wybuchem II wojny światowej w poznańskim zoo mieszkało 1184 zwierząt z około 300 gatunków. Zapraszamy na niezwykłą podróż do lat 20. i 30 XX wieku. Przejdź dalej i zobacz, jak wtedy wyglądało zoo --->

Narodowe Archiwum Cyfrowe