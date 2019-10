Zoo w Poznaniu przyjmie wszystkie tygrysy, które zostały uwięzione w ciężarówce na granicy z Białorusią. Kiedy trafią do Poznania?

Drapieżniki ponad tydzień temu wyjechał z Włoch. Docelowo miały trafić na teren Rosji, do jednego z cyrków w republice Dagestanu. Jednak urzędnicy celni z Białorusi odmówili wjazdu tych zwierząt na teren ich kraju. Okazało się, że zwierzęta podróżowały bez dokumentacji weterynaryjnej. Do tej pory brakujące dokumenty nie dotarły z Włoch do Polski.

Zoo Poznań prosi o pomoc

Dyrektorka zoo apeluje jednak do polskich i europejskich urzędów i innych ogrodów zoologicznych.

- 3 lata temu pisaliśmy do ministerstw, inspekcji weterynaryjnej, wszelkich autorytetów, że stajemy w obliczu przemytu i hodowli zwierząt egzotycznych, w tym gatunków chronionych Konwencją Waszyngtońska; że skala działań i tranzyt przez Polskę nasila się jeszcze, że nie implementujemy dyrektyw UE ani nie budujemy własnych przepisów i procedur, że dojdzie do tragedii nie tylko zwierzęcych, bo te przemycane i nielegalnie hodowane pod przykrywką cyrku tygrysy i lwy kogoś pożrą, że zakaz widowisk cyrkowych z udziałem zwierząt to najprostsza droga rozwiązania dramatu. Wołanie na puszczy. W zamian to ja musiałam tłumaczyć się z azylowania i kastracji zwierząt. Od dwóch dni Adwokaci Zwierząt chcą nam pomóc - pisze na Facebooku.