Zostań Gwiazdą Kabaretu 2023. Wyjątkowy festiwal już niedługo w Poznaniu! Zobacz co będzie się działo

Hity Maanam i życie Kory na scenie

Tegoroczna edycja XXI Festiwalu Kabaretów "Zostań Gwiazdą Kabaretu" rozpocznie się 9 czerwca spektaklem Teatru Nowego PROXIMA z Krakowa, pt. " KORA.BOSKA " w Scenie Wspólnej. Nie zabraknie znanych i lubianych utworów pochodzących z repertuaru hitów zespołu Maanam! Dostępne w sprzedaży są jeszcze bilety na spektakl o g. 17.30 w cenie 169 zł! LINK do sprzedaży biletów

Kabaret w Scenie Wspólnej - konkurs o nagrodę imienia Bohdana Smolenia

Temat tegorocznego konkursu to "A tam cicho być" i "6 dni z życia kolonisty". Na scenie wystąpią: Kabaret POMOŻE, Kabaret A JAK!, KWIATKOWSKI i BANK, KLUB SZYDERCÓW BIS, Ścibor SZPAK. Obecni będą także goście specjalni z Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego: Władysław SIKORA i Jarosław Sobański, w programie „Na co zszedł kabaret”. Konkurs poprowadzi Łukasz Żak Zaczek i Krzysztof Deszczyński. Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca o g. 18 w Scenie Wspólnej przy ul. Brandstaettera 1 w Poznaniu. Bilety w cenie 50 zł dostępne są w sprzedaży internetowej. LINK do sprzedaży biletów