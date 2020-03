Zostań w domu i czytaj: e-booki za darmo, czyli legalne lektury w internecie

Akcja #zostańwdomu związana z koronawirusem jest szeroko promowana nie tylko w mediach społecznościowych, ale coraz częściej przez instytucje kultury czy księgarnie internetowe. Kolejne placówki przyłączają się do zachęcania ludzi, by nie opuszczali swoich domów, poszerzając darmowe zasoby udostępnione w internecie. Wolny czas w domu warto przeznaczyć na to, na co zwykle go nam brakuje - czyli np. na czytanie książek. Nie trzeba jednak bazować jedynie na domowej biblioteczce - oto portale oferujące darmowe e-booki, które jednym kliknięciem można pobrać na czytnik lub komputer. Przejdź do galerii aby sprawdzić, gdzie szukać darmowych książek online.

