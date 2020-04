Zostań w domu i twórz z Filharmonią Śląską! Wspólnego utworu orkiestry i internautów posłuchamy na żywo zaraz po epidemii

– Dzięki projektowi powstanie nowy, wyjątkowy utwór. Nietypowy, ponieważ pierwszy raz w historii muzyki to melomani będą mogli zadecydować o jego ostatecznym kształcie. W akcję, kreującą nowe działania artystyczne na czas izolacji, włączyło się grono wybitnych kompozytorów polskich i zagranicznych (...). Nowatorską kompozycję wyda Polskie Wydawnictwo Muzyczne , które jest współorganizatorem akcji – informuje Filharmonia Śląska. Na obecną chwilę w wirtualnym zespole znajdują się już m.in. Enjott Schneider, Mikołaj Górecki, Marcel Chyrzyński i Paweł Mykietyn.

Jak podkreślają przedstawiciele Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego , w czasie, w którym każdy z nas przebywa w swoim domu, a cała kultura i życie społeczne przenoszą się do sieci, filharmonia nie rezygnuje ze swojej najważniejszej misji – tworzenia i kreowania kultury. Na czas epidemii zaprasza do wzięcia udziału w wyjątkowym i bardzo pomysłowym projekcie „#zostańwdomu i twórz” , który będzie realizowany przez internet, przede wszystkim na portalu Facebook.

Na profilu Filharmonii Śląskiej na Facebooku regularnie publikowane będą dwa odmienne fragmenty tworzonego utworu. O tym, który zostanie dołączony do oficjalnej wersji kompozycji zdecydują internauci, którzy wezmą udział w internetowym głosowaniu. Co ważne, najbardziej aktywni użytkownicy będą mogli liczyć na ciekawe nagrody! Kompozytorzy będą tworzyć kolejno od poniedziałku do soboty, a efekty ich współpracy z uczestnikami projektu będę przedstawiane w każdą niedzielę.

Jak włączyć się do akcji „#zostańwdomu i twórz” organizowanej przez Filharmonię Śląską? Kliknij TUTAJ!