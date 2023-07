Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki. "Czuję się, jakbym zmieniała świat na lepsze" mówi wolontariuszka Ania

Szlachetna Paczka to program społeczny, który umożliwia bezpośrednią pomoc najbardziej potrzebującym: samodzielnym rodzicom, seniorom, osobom dotkniętym chorobą czy niepełnosprawnością. Program działa w całym kraju. Wolontariusze, w swoich lokalnych społecznościach, docierają do rodzin czekających na wsparcie, poznają ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczą w przekazywaniu spersonalizowanego wsparcia od darczyńców.

– Szlachetna Paczka to takie miejsce, gdzie spotykają się wolontariusze, którzy zmieniają świat na dobre. Zmieniają świat swój własny, ale zmieniają przede wszystkim świat osób, które w lokalnej społeczności potrzebują pomocy. Pan Tomek po wypadku ma kłopoty z poruszaniem się. Dzięki Szlachetnej Paczce ma nową łazienkę w mieszkaniu. Pani Maria, starsza Pani z Warszawy, powiedziała, że najważniejszą rzeczą, którą otrzymała w Szlachetnej Paczce jest Wolontariusz. To drugi człowiek, który się z nią skontaktował, poświęcił jej czas, dał dobre emocje, pozwolił uwierzyć, że nie wszyscy są obojętni. W pędzącym świecie trzeba się zatrzymać, zauważyć drugiego człowieka i po prostu z nim pobyć. Strona www.szlachetnapaczka.pl to miejsce, gdzie możesz się zgłosić do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i być taką osobą, która zmieni świat na dobre kogoś z twojego otoczenia – mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.