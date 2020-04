Zostań współtwórcą dokumentalnego spektaklu o epidemii koronawirusa w Polsce. Instytut Grotowskiego zaprasza do udziału w nowym projekcie

– W tym niezwykle trudnym i wyjątkowym momencie chcemy kontynuować naszą działalność i opisać co dzieje się tu i teraz. Zapraszamy was do rozmowy o was, o tym, co się dzieje, o kwarantannie. Porozmawiamy, a z tej rozmowy powstanie fragment scenariusza, a potem spektakl. (…) Wierzymy, że każdy ma historię do opowiedzenia, trzeba tylko jej wysłuchać – podkreślają twórcy projektu.

