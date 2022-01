Zrób to sama: Jak zrobić ciepłe skarpety na pięciu drutach dla twojego maluszka

Foto1. Na cztery druty nabieramy 32 oczka (po 8 na każdym z drutów). Całość zamykamy związując nitkę kończącą ostatni rząd z pierwszym oczkiem.

Foto 2. Piątym drutem przerabiamy 25 rzędów wzorem ściągaczowym. Jedno oczko w lewo, drugie w prawo. Można też dwa oczka lewe i dwa oczka prawe. Oraz 5 rzędów - same oczka prawe. Mając już żądaną długość, całość rozdzielamy na trzy druty. I tak na jednym drucie mamy 16 oczek, natomiast na drugim i trzecim po 8.

Foto 3. Na drucie z szesnastoma oczkami wyrabiamy piętę. Przerabiając nieparzyste rzędy na prawo, parzyste na lewo. Takim sposobem robimy 16 rzędów.

Foto 4. Teraz musimy wyprofilować piętę. Dalej mając robótkę na drucie pierwszym, zabieramy się za gubienie oczek. Z 16 oczek musimy teraz otrzymać tylko sześć. Rząd pierwszy przerabiamy 10 oczek na prawo,

oczko 11. i 12. przerabiamy razem - powstaje jedno oczko a drugie jest gubione. Pozostałe cztery oczka pozostają na jednym z drutów. Odwracamy naszą robótkę i jako pierwsze oczko mamy to z gubionym, teraz na lewo przerabiamy 4 oczka a następne dwa razem. Takim to sposobem znowu pozostaje nam końcówka z czterema oczkami. Robótkę odwracamy i za każdym rzędem na środku musimy mieć 6 oczek. Oczka boczne gubimy. Kiedy już na drucie pozostanie nam 6 oczek, do dalszej pracy trzeba włączyć pozostałą część skarpetki na dwóch

drutach.