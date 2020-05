ZUS może nie wypłacić zasiłku za opiekę nad dzieckiem. Rząd się pomylił

Artykuł 4 ustawy o COVID-19 pozwalał wypłacać pieniądze wszystkim rodzicom dzieci do lat 8, bo odwoływał się do przepisu z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ZUS. Ta ustawa określa w art. 32, że zasiłek należy się, jeśli ubezpieczony nie pracuje, ponieważ musi zapewnić opiekę nad dzieckiem z powodu m.in. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, choroby lub macierzyństwa.

Ostatnie decyzje mówią, że świadczenie to będzie wypłacane do 14 czerwca. Tyle, że przepisy w tej sprawie są błędne. I jeśli nie zostaną zmienione, ostatnim dniem za które będzie przysługiwała wypłata z ZUS, będzie 25 maja.

Rząd zapewnił, że chce jego przedłużenia do 14 czerwca i przygotował przepis, jednak w takiej formie, że nie pozwala on wypłacać pieniędzy większości rodziców.

Jak wskazuje portal prawo.pl, przepis odsyłający do ustawy o wypłacie pieniędzy z ZUS zniknął. Zatem 25 maja w życie wejdzie zmieniona ustawa o zwalczaniu COVID-19, która nie pozwala ZUS-owi na wypłacanie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8. Zgodnie z nowymi przepisami, pieniądze będą mogli otrzymać dzieci rodziców niepełnosprawnych do 18. roku życia i to nie dłużej niż przez 14 dni.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że zasiłek nadal będzie wypłacany tak, jak dotychczas. Za tymi zapewnieniami nie idzie jednak zmiana prawa. Wrocławski oddział ZUS nie komentuje sprawy. Urzędnicy czekają na poprawienie przepisów. Jeśli 25 maja wejdą one w życie w takiej formie, jak proponuje rząd, ZUS nie będzie mógł wypłacić pieniędzy rodzicom dzieci do lat 8.