ZUS: ruszyły wypłaty pierwszych zwaloryzowanych świadczeń. Zobacz, o ile wzrosła Twoja emerytura - KALKULATOR EMERYTUR 2023

Waloryzacja emerytur 2023. O ile wzrosło świadczenie dla seniorów?

Od 1 marca 2023 roku w życie weszła waloryzacja świadczeń emerytalnych, która ma wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. W zależności od aktualnej wartości świadczenia, emeryci pobierający kwoty od minimalnej (1338,44 zł brutto) do 1688,61 zł brutto, otrzymali podwyżkę kwotową w wysokości 250 zł brutto lub 14,8% podwyżki procentowej. W przypadku pozostałych świadczeniobiorców, podwyżka została przyznana proporcjonalnie do współczynnika procentowego. Po waloryzacji, najniższa emerytura wyniesie 1588,44 zł brutto, co stanowi również wysokość "trzynastki" wypłacanej w kwietniu 2023. To ważna informacja dla emerytów, którzy mogą oczekiwać na wyższe świadczenia po waloryzacji. Jednocześnie, warto pamiętać, że wypłata podwyżek jest stopniowa i zależy od terminów wypłat dla różnych grup emerytów i rencistów.

Waloryzacja rent 2023. O ile wzrośnie świadczenie?

Wraz z waloryzacją emerytur, w marcu 2023 roku, kwoty świadczeń rentowych również uległy podwyższeniu. Po podwyżce, najniższa renta - ta przyznawana osobom całkowicie niezdolnym do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna wyniesie 1588,44 zł brutto. Minimalna kwota renty dla osób z częściową niezdolnością do pracy zostanie podniesiona do 1191,33 zł brutto. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne od 1 marca otrzymają podwyżkę do kwoty 1600,70 zł brutto. Podwyżka świadczeń rentowych skutkuje również podwyżkami innych świadczeń i dodatków wypłacanych przez ZUS, w tym np. dodatku pielęgnacyjnego, który wzrośnie do 294,39 zł. Jest to ważna informacja dla osób pobierających renty, które mogą oczekiwać na wyższe świadczenia i dodatki. Jednocześnie, warto pamiętać, że wypłata podwyżek jest stopniowa i zależy od terminów wypłat dla różnych grup emerytów i rencistów.