ZUS zabierze świadczenia we wrześniu? Renciści i emeryci muszą uważać, jeśli chcą mieć na leki

Prawo dorabiania do renty oraz emerytury - nie tylko, gdy brakuje na leki!

Emeryci i renciści nie są skazani na otrzymywanie wyłącznie świadczenia. Jeśli chcą, mogą dodatkowo pracować. Jest to szczególnie cenne dla tych, którzy z powodu niskiego świadczenia i konieczności kupowania wielu drogich leków mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Jeśli dołoży się do tego różne kredyty i zobowiązania, naturalne może się okazać, że chcemy dodatkowo pracować. Jak wyglądają limity w ZUS?

Nowe limity w ZUS

Dotychczas w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można dorabiać do 4364,70 zł. Jednak od września limit ten zostanie zmniejszony do kwoty 4309,37 zł. Oznacza to, że szybciej utracimy świadczenie, jeśli zdecydujemy się na dorabianie do renty lub emerytury. A jak to dokładnie działa?