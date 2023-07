Zuzia i Jakub - dwoje młodych mieszkańców Międzychodu – jedzie Fiatem 126p do Portugalii w ramach rajdu Złombol 2023. To ponad 4 tys. km

- Pierwszą noc spędziliśmy w Klagenfurcie. Potem pojechaliśmy nad Gardę i dalej do Mediolanu, skąd ruszyliśmy do francuskiego Annecy przez tunele i przepiękne trasy pod Alpami, mijając też Mont Blanc. Widoki niesamowite. Annecy to przepiękna miejscowość z kanałami niczym w Wenecji i ogromnym jeziorem. Nasz „maluszek” daje radę i nie marudzi, a z tego co nam wiadomo to na trasie inne załogi mają bardzo dużo awarii. Niektórzy wręcz musieli wycofać się z rajdu – napisała nam z trasy Zuzia Patela.