Zwiastun filmu "Corona" już w sieci! Thriller o koronawirusie powstał jeszcze przed wybuchem globalnej epidemii

Nie tak dawno informowaliśmy o premierze pierwszego horroru o koronawirusie (czytaj więcej tutaj), a w sieci już pojawił się trailer kolejnej produkcji podejmującej temat obecnej epidemii. Jednak w przeciwieństwie do „Corona Zombies”, film „Corona” traktuje go w sposób całkowicie poważny. Jak podkreślił Mostafa Keshvari, będący reżyserem filmu, ale też autorem scenariusza, pomysł na „Coronę” wpadł mu do głowy po przeczytaniu jednego z artykułów na temat ataków na chińskich turystów, o których było głośno na przełomie stycznia i lutego. Rasistowskie incydenty miały związek z trwającą już w Chinach epidemią koronawirusa, która dotarła do Europy dopiero kilka tygodni później.

Rasizm w czasach zarazy

Tym samym, film „Corona”, nakręcony jeszcze przed światową pandemią, a którego akcja toczy się prawie w całości w windzie budynku, w której utkwiło kilkoro zakażonych mieszkańców (biały rasista na wózku inwalidzkim, czarnoskóry konserwator, właściciel budynku, młoda kobieta oraz nowa lokatorka chińskiego pochodzenia), będzie podejmować nie tylko temat problem koronawirusa, ale również rasizmu i społecznego wykluczenia. Jak podkreśla reżyser, jego „Corona” to „studium społeczeństwa, ludzi i moralnych decyzji”. W filmie główne role zagrają Andrea Stefancikova, Zarina Sterling, Traei Tsai, Richard Lett (znany z „Dark Angel”), Josh Blacker („Śmiertelne odliczanie”), Emy Aneka („X-Men: Ostatni bastion”) oraz Andy Caneta.