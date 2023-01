Zwolnienie lekarskie na nowych zasadach. Co ulegnie zmianie?

Co z podróżami na L4?

Co gwarantuje nam kod 2 zwolnienia?

Nie ma Cię podczas kontroli? To nic!

Co, jeśli nie przestrzegamy zasad ZUS?

Ile wynagrodzenia otrzymujemy na zwolnieniu lekarskim?

Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim nie jesteśmy zdolni do wykonywania pracy i ten czas powinniśmy przeznaczyć na skuteczne wyleczenie się. Tym samym jednak nie jesteśmy pozbawiani źródła dochodów. W trakcie przebywania na L4 otrzymujemy 80% wynagrodzenia. Wyjątkiem jest ciąża - wtedy otrzymujemy pełne wynagrodzenie. Podczas przebywania na zwolnieniu L4 koniecznie powinniśmy przestrzegać określonych zasad.

Jeśli będziemy ignorować zasady ustalone przez ZUS, może się okazać, że stracimy zasiłek chorobowy. Tu jednak od nowego roku zmieniają się niektóre rzeczy. Pewne zmiany zasad mogą być nawet korzystniejsze dla pracownika! Warto o tym pamiętać, ponieważ nieprzestrzeganie zasad zwolnienia L4 może sprawić, że stracimy prawo do zasiłku chorobowego, a nawet możemy być zwolnieni z pracy.

Dotychczas zakładało się, że osoba na L4 powinna przebywać we wskazanym miejscu zamieszkania - w przypadku kontroli było to zawsze weryfikowane. W ramach zmian od 2023 roku nie będzie to jednak jednoznaczne z utratą zasiłku. Okazuje się, że brak pracownika podczas kontroli będzie uznawany za prawidłowe wykorzystanie zwolnienia chorobowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zostanie udowodnione istnienie innych okoliczności nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia L4.